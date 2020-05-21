شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية.

وأعرب المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته بوابة أفريقيا، اليوم الخميس، عن استغرابه عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا، موضحا أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، قائلا "أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية".

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وأضاف "الإخوان المدعومون من الرئيس التركي يعملون على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا توّرد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير"، لافتا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

ونفى الناطق العسكري باسم القيادة العامة للجيش ما تداول بشأن استهداف الجيش الليبي لمرافق صحية بطرابلس، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

واختتم المسماري المؤتمر قائلا "إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم، وأن الجيش الليبي يقاتل من أجل الأمن وحماية البلاد من التدخل التركي".