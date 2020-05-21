شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة ترفع الإجمالى إلى 55، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، أعلن اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة من بين العائدين إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 49 إصابة.

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وقال أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عقد لعرض آخر المستجدات فيروس كورونا: "بعد تسجيل 29 إصابة، تبين أن هؤلاء خالطوا العشرات ممن عادوا لغزة في مراكز الحجر الصحي ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر".

وفى وقت سابق ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها، أن الهلال الأحمر المصرى يقدم مساعدات طبية وإنسانية للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة والضفة.