شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يجدد دعوته للاتحاد الأوروبى للاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، دعوته لدول الاتحاد الأوروبى، والعالم، لكسر الأمر الواقع الذى تحاول إسرائيل فرضه من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وقيادة جهد دولى لعقد مؤتمر دولى من أجل فلسطين، ومنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده اشتية مع قناصل وسفراء وممثلى الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الخميس، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية وما يترتب على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى، إن إسرائيل عبر تهديدها وإعلانها للضم انتهكت القانون الدولى وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، وهذا جزء من التدمير الممنهج لأية فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف، "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودى للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف".

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وأردف "دعونا لعقد مؤتمر دولى وأبقينا الباب مفتوحا للسلام، ونريد للعملية السياسية أن تكون برعاية دولية وليست حصرية للولايات المتحدة".

وفى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "اجتماع اليوم يعبر عن تضامنكم ودعمكم لنا لنستطيع أن نفى بالتزاماتنا، نشكركم ونشكر كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي، فأوروبا وقفت دائما مع السلام والعدل، وندعو الاتحاد الأوروبى ودول العالم للعمل بجد من أجل حفظ حل الدولتين، وعدم السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون".

وأضاف رئيس الوزراء: "نقدر عاليا الدعم السياسى والمالى والتضامن الأوروبى مع فلسطين، وتأكديكم على أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية، ونؤكد لكم أننا ملتزمون للوصول إلى الحل السياسى الذى يحظى بدعم وطنى وإقليمى ودولي".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف "اجتماعنا اليوم لنعبر عن تضامننا مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبى فلسطين بـ375 مليون يورو، منها 180 مليون يورو جديدة، والباقى دعم مسبق جرى إعادة توزيعه على قطاعات جديدة، للمساهمة فى مواجهة الأزمة التى تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب فيروس كورونا والظروف الأخرى".