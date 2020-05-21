شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام: استمرار فرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أعلن استمرار سلطات البلاد بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى وكلما دعت الحاجة.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام : "أود التوضيح للأخوة المواطنين أن التعديل الذي اتخذته خلية الأزمة أمس بشأن إجراءات عيد الفطر السعيد، كان أمرا اضطراريا، اتخذه وزير الصحة واللجان الوبائية في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، موضحا أن المؤشرات الوبائية خلال الأيام الماضية لم تكن مريحة، وأعداد الإصابات المتزايد يتطلب تشديد الإجراءات مرة أخرى، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرارات التي أعلنا عنها مساء أمس الأربعاء.

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وتابع وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام : سنستمر بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى، بما يساعد على كبح جماح انتقال العدوى إن تسارعت – لا قدّر الله – وبما يمكّن هذا فرق التقصي الوبائي من تنفيذ الفحوصات المبرمجة والعشوائية.