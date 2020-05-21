أمير قطر يجدد دعوة الرئيس التونسي لزيارة الدوحة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

جدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، دعوته للرئيس التونسي قيس سعيد لزيارة الدوحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سعيّد من أمير قطر، وفق بيان للرئاسة التونسية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الرئاسة التونسية إن "أمير قطر طمأن سعيّد على أنّ الوضع الصحي في قطر تحت السيطرة، وجدّد دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة دولة قطر".

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وأضافت أن المكالمة، التي تبادل خلالها سعيد وأمير قطر التهاني بحلول عيد الفطر، كانت "فرصة لتجديد الرئيس التونسي الشكر لسموّ الأمير على هبته لتونس لإقامة المستشفى الميداني بمدينة قبلي (جنوب غرب) في وقت قياسي".

وفي 11 مايو/ أيار اجاري، دشن الرئيس التونسي مستشفى عسكري ميداني في مدينة قبلي تبرعت بها قطر.

وبحسب البيان نفسه، أكد سعيّد أنّ تونس تضع بدورها كلّ إمكانياتها على ذمّة الشعب القطري، معتبرا أن "ذلك هو المعنى الحقيقي للأخوة الصادقة التي تجمع بين الشعبين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.