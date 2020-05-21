تيكا التركية توزع مساعدات غذائية لأهالي اليمن

أنقرة/ الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات غذائية على المحتاجين في عدة مدن باليمن، قبيل حلول عيد الفطر.

وذكرت الوكالة، في بيان، الخميس، أنها تواصل أنشطتها الإغاثية في اليمن خلال رمضان الحالي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة في اليمن.

وأضافت أنها وزعت 1500 سلة غذائية، و500 حصة لحوم، على المحتاجين في محافظات عدن، ولحج، والضالع.

وأشار البيان، إلى أن تيكا، تواصل اتباع السياسة التركية الخارجية الإنسانية متعددة الجوانب في اليمن، الذي يواجه الشعب فيه خطر الفقر والمجاعة مع استمرار الحرب الداخلية منذ 6 أعوام.

Advertisements

وفي وقت سابق الخميس، قال عبدالله صاري، منسق وكالة "تيكا" في اليمن، للأناضول، إنه تم توزيع 1500 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات عدن، ولحج، والضالع، "جنوبي البلاد".

وأضاف، إلى جانب السلال الغذائية تم توزيع 975 كيلوغرامًا من اللحوم على 700 أسرة من فئة الصم البكم و3 مراكز للأيتام في محافظة عدن "جنوب".



وتعد "تيكا"، التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

وتضاعف انتشار "تيكا"، منذ تولي حزب "العدالة والتنمية" السلطة في تركيا، وارتفع عدد مكاتبها الخارجية من 12 في 2002، إلى 33 في 2012.

وتواصل الوكالة حاليا أنشطتها عبر61 مكتبا تنسيقيا، في 59 دولة شريكة في التنمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.