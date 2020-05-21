تشاووش أوغلو يتباحث مع الكاظمي والصفدي

أنقرة/ زهال دميرجي/ الخليج 365

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأوضح تشاووش أوغلو، في تغريدة على حسابه بموقع توتير، أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، والكفاح المشترك للإرهاب، وإعادة إنشاء وبناء العراق.

وشدد تشاووش أوغلو، خلال الاتصال على دعم تركيا للعراق بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال الاتصال الهاتفي مع الصفدي، تناول الجانبان القضية الفلسطينية، بحسب مصادر في وزارة الخارجية للأناضول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.