كورونا.. 6 وفيات بالعراق واثنتان في المغرب

بغداد، الرباط / الخليج 365

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 6 وفيات و153 إصابة بكورونا، فيما رصد المغرب وفاتين بالفيروس.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و153 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 45 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و877؛ منها 140 وفاة، و3 ألاف و483 حالة تعاف.

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وتعتبر الإصابات هي أعلى معدل يومي يتم تسجيله في العراق منذ ظهور أول إصابة بـ"كورونا"، في فبراير/شباط الماضي.

وفي المغرب، أعلن مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة محمد محمد اليوبي، تسجيل وفاتين و78 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 182 مريضا.

وأوضح اليوبي، في مؤتمر صحفي،أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و211؛ منها 196 وفاة، و4 آلاف و280 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و138 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 331 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و49 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.