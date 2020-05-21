رفع علم المثلية في العراق لا يفيد سوى الميليشيات الإيرانية

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أثار قرار بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق رفع علم المثليين في مقرها في بغداد جدلا في العراق على المستويي الرسمي والشعبي.
وأدانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، رفع العلم معتبرة أنه “تجاوز على القيم والأعراف الاجتماعية للشعب العراقي”، ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى “القيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق”.
كما استجابت وزارة الخارجيّة بإصدار بيان يشجب قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليّة في مقراتها”، وقالت إن هذا التصرف “يمثل مساسا بالمبادئ والقيم الاخلاقية”.
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