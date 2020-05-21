“الشيحي”مغرداً حفظ الله بلادنا وشعبنا بقيادة ملكنا وولي عهده

غرد الكاتب “صالح الشيحي” مجدداً عبر حسابه بتويتر بعد إنطقاع أكثر من عامين . ودعاء “الشيحي” أن يحفظ الله بلادنا الغالية وشعبنا الكريم ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزيحفظهما الله . وختم تغريدته بالتهنئة بقرب عيد الفطر المبارك بقوله كل عام وأنتم بخير. انشر الخبر :

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