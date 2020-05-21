” آل حمود” مشرفاً عاماً على مكتب رئيس بلدية أحد رفيدة

أصدر رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة الأستاذ محمد بن سالم آل صويع قرار يقضي بتكليف الأستاذ عبدالعزيز مشبب آل حمود مشرفاً عاماً على مكتب سعادة رئيس البلدية بالإضافة إلى عمله مديراً لإدارة المراجعة الداخلية. وقد عبّر “آل حمود ” عن شكره وعرفانه لرئيس البلدية على هذه الثقة، داعيًا الله- سبحانه وتعالى- أن يكون عند حسن ظن الجميع. انشر الخبر :

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