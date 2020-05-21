“عبير” الرسم للتعبير عن ما بداخلي ، والفن الحقيقي هو ان ترسم من قلبك وافكارك وخيالك البعيد

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“لزوم الصمتُ أحياناً يلملم شىء من جرح الحكاية، اللوحة تُشبة خيبة الحُب الذي أنتهى قبل أن يبتدئ والكلمة المختبئة خلف جرف سوء الظن قبل أن نبوح بها .
شىء من قبيل أن يسعى أحدهم أن يرى نفسة في مرآة الشخص الخاطئ فلزم الصمت حتى النهاية
كأنها تقول إلى إشعاراً آخر نلتقي بُجرح جديد وعيون جديدة ومناسبة أوسع في التضحية قُبيل فجر الالوان
الجدار المنتظر للوحة يلوحُ من الآن تغطية كُل هذه المُناسبة” ، واضافة الرسامة بأنها تهدف بأن تتعدى مرحلة الاحترافية في رسومها من هواية الى مهنة والسعي لتحقيق شغفها .
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