مفاجأة  ببرنامج رامز مجنون رسمي" في حلقة اليوم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بالرغم من انتظار جمهور الفنان المصري رامز جلال إعلان اسم ضيف حلقة رامز مجنون رسمي كل يوم إلا أن الحلقة الجديدة، لن تُشهد في أحداثها مقلبا جديدا.

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خلال الحلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل، يستعرض فيها الفنان رامز جلال كواليس المقالب السابقة، ورحلة التصوير على مدار الحلقات التي حققت نجاحا كبيرا بالموسم الرمضاني.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.