- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة ببرنامج رامز مجنون رسمي" في حلقة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
بالرغم من انتظار جمهور الفنان المصري رامز جلال إعلان اسم ضيف حلقة رامز مجنون رسمي كل يوم إلا أن الحلقة الجديدة، لن تُشهد في أحداثها مقلبا جديدا.
خلال الحلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل، يستعرض فيها الفنان رامز جلال كواليس المقالب السابقة، ورحلة التصوير على مدار الحلقات التي حققت نجاحا كبيرا بالموسم الرمضاني.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة ببرنامج رامز مجنون رسمي" في حلقة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.