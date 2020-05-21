عضو بالرئاسي الليبي: حفتر انتهى وسينال جزاءه قريبا

وليد عبد الله/ الخليج 365

قال عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري، الخميس، أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، "انتهى، وسينال جزاءه العادل قريبا".



وقال عماري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الحكومة "عازمة على تحرير كل مدن البلاد، وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي".

وبارك للشعب عودة مدينة الأصابعة (120 كم جنوب غرب طرابلس) إلى حضن الوطن، الخميس.



وجدد عماري، النداء لأهالي مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس) وإقليم برقة (شرق) للعودة إلى حضن الوطن.

وخاطبهم قائلا: "مجرم الحرب حفتر انتهى، وسينال جزاءه العادل قريبا، وأيدينا ممدودة لكم، وباب الوطن مفتوح على مصراعيه لكل أبنائه لبناء ليبيا الحديثة".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي، التابع للحكومة، المعترف بها دوليا، سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة، بعد اشتباكات مع فلول مليشيا حفتر.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).

ويعد تحرير قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، الإثنين، ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.



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