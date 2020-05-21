كورونا.. 7 وفيات بالجزائر و12 إصابة في الأردن

عمان، الجزائر / ليث الجنيدي، عبدالرزاق عبدالله / الخليج 365



أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصد الأردن 12 إصابة بالفيروس.



ففي الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 7 وفيات و186 إصابة، إضافة إلى تعافي 94 مريضا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و728؛ منها 575 وفاة، و4 آلاف 62 حالة تعافٍ.

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وفي الأردن، أفاد وزير الصحة سعد جابر بتسجيل 12 إصابة، إضافة إلى تعافي 11 مريضا.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 684، منها 9 وفيات، و428 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و128 ألفا، توفي منهم نحو 330 ألفا، وتعافى أكثر من مليوني و44 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".



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