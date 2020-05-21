كورونا.. 7 وفيات بالجزائر و12 إصابة في الأردن

عمان، الجزائر / ليث الجنيدي، عبدالرزاق عبدالله / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصد الأردن 12 إصابة بالفيروس.
ففي الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 7 وفيات و186 إصابة، إضافة إلى تعافي 94 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و728؛ منها 575 وفاة، و4 آلاف 62 حالة تعافٍ.
وفي الأردن، أفاد وزير الصحة سعد جابر بتسجيل 12 إصابة، إضافة إلى تعافي 11 مريضا.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 684، منها 9 وفيات، و428 حالة تعافٍ.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و128 ألفا، توفي منهم نحو 330 ألفا، وتعافى أكثر من مليوني و44 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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