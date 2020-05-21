تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إصابة 25 شخصا في قطاع غزة، بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد المصابين بالفيروس، ارتفع إلى 55 شخصا، وهو ما يعني تسجيل 25 حالة جديدة، في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت أن المصابين هم من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين للقطاع عبر معبر رفح البري مؤخراً.
وقالت الوزارة إن المصابين اختلطوا مع العشرات من العائدين خلال عودتهم إلى قطاع غزة وفي مراكز الحجر الصحي، ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر الصحي.
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