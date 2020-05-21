فلسطين تتهم إسرائيل بتقليص كميات المياه بالضفة

أيسر العيس/ الخليج 365

اتهمت فلسطين، الخميس، إسرائيل، بتقليص كميات المياه في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت سلطة المياه الفلسطينية، في بيان، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت منذ الأسبوع الماضي، وبشكل تدريجي، في تقليص كميات المياه على العديد من النقاط الرئيسية المزودة للمياه في عدد من المحافظات منها: رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل".

وأضافت أن "هذه التخفيضات المفاجئة أثرت بشكل مباشر على كميات المياه المزودة للمواطنين، وأدت إلى ضغوطات كبيرة على طواقم سلطة المياه، لمتابعة وإدارة انعكاساتها على عمليات التوزيع".

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وناشدت سلطة المياه المجتمع الدولي "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها المائية التعسفية باستخدام المياه كأداة للتضييق على شعبنا، وضرورة الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية".

وتقول بعض الإحصاءات إن استهلاك "المستوطن" الإسرائيلي الواحد من المياه في الضفة الغربية تعادل ما يستهلكه 2.5 فلسطيني.

وتبلغ كميات المياه التي تصل أراضي الضفة الغربية من الأحواض المائية "الثلاثة" التي تقع فيها، حوالي 115 متر مكّعب سنوياً، من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأحواض والتي تصل إلى 700 مليون متر مكعب.

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