كورونا.. 10وفيات بالسودان وإصابتان في ليبيا

طرابلس - الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الخميس، تسجيل إصابتين بكورونا، فيما رصد السودان 10 وفيات و410 إصابات بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية.

في ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) إنه سجل إصابتين بكورونا.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71، منها 3 وفيات و35 حالة تعاف.

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وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10 وفيات و410 إصابات بالفيروس، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و138، منها 121 وفاة، و309 حالات تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و128 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 330 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و44 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.