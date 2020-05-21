طرابلس - الخرطوم/ الخليج 365
أعلنت ليبيا، الخميس، تسجيل إصابتين بكورونا، فيما رصد السودان 10 وفيات و410 إصابات بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية.
في ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) إنه سجل إصابتين بكورونا.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71، منها 3 وفيات و35 حالة تعاف.
وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10 وفيات و410 إصابات بالفيروس، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و138، منها 121 وفاة، و309 حالات تعاف.
وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و128 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 330 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و44 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 10وفيات بالسودان وإصابتان في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.