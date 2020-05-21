الجيش الليبي يسيطر على 3 بلدات خلال 72 ساعة

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلن الجيش الليبي، الخميس، تمكن قواته من السيطرة على 3 بلدات في الجبل الغربي، جنوب غرب العاصمة طرابلس، خلال الـ72 ساعة الأخيرة.



جاء ذلك في بيان مصوّر نشره حساب "تويتر" التابع للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على طرابلس.



وأضاف البيان أن تمت السيطرة على بلدة تيجي (228 كم جنوب غرب طرابلس) وعدد سكانها 10 آلاف نسمة، وبلدة بدر (240 كم جنوب غرب طرابلس) وعدد سكانها 18 ألف نسمة، ومدينة الأصابعة (50 كم جنوب طرابلس) وعدد سكانها 62 ألف نسمة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي، التابع للحكومة، المعترف بها دوليا، سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة، بعد اشتباكات مع فلول مليشيا حفتر.

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وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية.



ويعد تحرير قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، الإثنين، ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/حزيران الماضي.‎



ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.



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