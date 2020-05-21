الجزائر.. كورونا يقلص حوادث السير بنسبة 19 بالمئة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

كشفت الجزائر، الخميس، عن تراجع حوادث السير بنحو 19 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في ظل أزمة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المندوبية الحكومية للأمن عبر الطرق، أن 878 شخصا لقوا مصرعهم، و8 آلاف و23 أصيبوا بجروح متفاوتة في 5 آلاف و994 حادث مرور، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2020.

وأضافت المندوبية، أنه مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019، فقد تم تسجيل انخفاض في الوفيات بنسبة 70.6 بالمائة، وفي الجرحى بنسبة 20.96 بالمائة، وفي عدد حوادث السير بنسبة 18.89 بالمائة.

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ولم تذكر المندوبية أسباب تراجع حوادث السير والضحايا، إلا أنه منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، فرضت الحكومة حظرا جزئيا للتجوال وأوقفت وسائل النقل العام في كافة مناطق البلاد، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وتحصي الجزائر ما معدله 3 آلاف قتيل في حوادث السير سنويا، بشكل دفع السلطات إلى إقرار عدة إجراءات لكبح الظاهرة مثل تشديد الغرامات المالية والعقوبات على المتسببين في الحوادث تصل إلى السجن.

وحتى الأربعاء، وصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الجزائر، 7 آلاف و542 إصابة منهم 568 وفاة، و3 آلاف و968 حالة شفاء، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.