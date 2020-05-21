اليمن.. "أطباء بلا حدود" تشتبه بوفاة 68 بكورونا في عدن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية، الخميس، الاشتباة في وفاة 68 شخصا بـ"كورونا" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال أقل من 20 يوما، واصفة ما يجري بـ"الكارثة".

وقالت المنظمة، في بيان، إن مركز علاج مرضى كورونا، الذي تديره في عدن (جنوب غرب)، استقبل خلال الفترة ما بين 30 أبريل/نيسان و17 مايو/أيّار، 173 مريضا، توفى منهم 68.

وأضفت أن المتوفين الـ68 ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، لكن عدم القدرة على إجراء اختبار كورونا لجميع المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بسبب قلة المواد الطبية اللازمة؛ يجعل من الصعب تأكيد سبب الوفاة "مخبريا" بشكل دقيق.



وحتى مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة رسميا تسجيل 90 إصابة بكورونا في عدن، بينها 5 حالات وفاة.

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واعتبرت "أطباء بلا حدود"، في بيانها، أن "عدد الوفيات الواقعة في مركز علاج مرضى كورونا يشير إلى وجود كارثة أوسع نطاقاً في المدينة بدأت تتكشف فصولها الآن".

وأشارت إلى أن المركز الذي تُديره في المدينة؛ الوحيد المُخصّص لعلاج مرضى كورونا في جنوب اليمن بأكمله.



ولفتت المنظمة، إلى أنه "يصل العديد من المرضى إلى المركز وهم يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحاد؛ ما يجعل إنقاذ حياتهم مهمة صعبة".

وأضافت: "تظهر على المرضى الذين يموتون أعراض مرض كورونا، ومع ذلك، فإن أمراضا مثل: الملاريا وحمى الضنك وشيكونغونيا، متوطنة في المدينة، لكن لم يسبق أن يسفر عنها هذا العدد الكبير من الوفيات في فترة زمنية قصيرة".

وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في اليمن (مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين)، 184، توفي منهم 30، وتعافى 7، حسب الإحصاءات المسجلة رسميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.