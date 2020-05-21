البرلمان العراقي يحذر من انهيار النظام الصحي خلال 10 أيام

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



حذرت خلية الأزمة الخاصة بمتابعة ملف كورونا في البرلمان العراقي، الخميس، من انهيار النظام الصحي في البلاد، خلال الأيام الـ10 المقبلة، جراء تزايد الإصابات بالفيروس.



وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، في بيان، إن "النظام الصحي في العراق سيشهد انهيارا خلال الأيام الـ10 المقبلة في حال لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة لمواجهة جائحة كورونا".



وأضاف أن "الحجر المناطقي أكذوبة لن تحقق نتائج على أرض الواقع، وهذا ما رصدناه خلال جولاتنا الميدانية في العاصمة بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.



وطالب الموسوي، سكان البلاد بـ"الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية في ظل ازدياد أعداد المصابين؛ ما ينذر بخطر كبير قد ينهار بسببه النظام الصحي بأكمله وتخرج الأمور عن السيطرة خاصة في بغداد".



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والثلاثاء، أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد، يشمل عطلة عيد الفطر، للحد من تفشي كورونا.



كما عزلت الحكومة 6 مناطق رئيسية داخل العاصمة بغداد على خلفية تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس فيها.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 113 إصابة، و3 وفيات بكورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و724، توفي منهم 134، وتعافى ألفان و438.



وتقول السلطات الحكومية إن عدم التزام المواطنين بالقيود زاد من وتيرة الإصابات اليومية إلى أكثر من 100 بعد أن كانت أقل من 50 قبل نحو 3 أسابيع.



ويمتلك العراق بنية تحتية محدودة في مختلف القطاعات من بينها الصحة جراء عقود من الحروب المتتالية وسوء الإدارة من الحكومات المتعاقبة.

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