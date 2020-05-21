الجيش الليبي يقصف آليات مسلحة وذخائر لمليشيا حفتر بالوشكة

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلن الجيش الليبي، الخميس، تدمير سيارتين تقلان آليات مسلحة وذخيرة، لميليشا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، بمنطقة الوشكة قرب مدينة سرت الساحلية.

جاء ذلك في بيان نشرته "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" التابعة للجيش الليبي، عبر صفحتها على "فيسبوك".

ونقل البيان عن الناطق باسم غرفة العمليات، العميد عبد الهادي دراه، قوله إن "سلاح الجو وجه اليوم ضربات دقيقة، تمكن خلالها من تدمير سيارة على متنها سلاح نوع 23 (رشاش عيار 23 ملم) وسيارة ذخيرة مصفحة، بمنطقة الوشكة القريبة من سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

وأضاف دراه أن سلاح الجو استهدف أيضاً راجمة جنوب بوابة قرية الخمسين، كانت تحاول استهداف قوات الجيش الليبي.



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وتأتي الضربات الجوية في وقت أعلن فيه الجيش الليبي تقدمه إلى وسط مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، فيما يواصل مطاردته فلول ميليشيا الجنرال الانقلابي.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).



ويعد تحرير قاعدة الوطية، الإثنين، ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.