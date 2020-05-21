شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن في المملكة تُسجّل إصابات بـ«كورونا» للمرة الأولى منذ انتشار الفيروس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجَّلت أربع مدن في المملكة، اليوم الخميس، لأول مرة إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد صمود دام 80 يومًا منذ انتشار الفيروس.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة، أن مدينة “عيون الجواء” التابعة للقصيم سجلت 5 إصابات بكورونا، وسجلت مدينة “ظهران الجنوب” ومركز “البشائر” في عسير إصابتين لكل منهما، والبطحاء الحدودية ثلاث إصابات.
وبشأن المدن التي سجلت حالات شفاء من كورونا لأول مرة، ذكرت إحصائيات الوزارة، أن مدينة الدلم في الرياض سجلت تعافي ثلاث حالات من الفيروس.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أعلن في وقتٍ سابق اليوم أن المملكة سجلت 2.532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعت على 85 مدينة في 13 منطقة.
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