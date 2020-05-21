شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح شرطاً مهماً لإصدار هوية مقيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للجوازات أنه من الضروري إصدار هوية مقيم خلال 90 يومًا من تاريخ دخول المملكة مع ضرورة اجتياز الفحص الطبي، لتجنب الغرامة.
جاء ذلك في رد من “الجوازات” على استفسار أحد المغردين المقيمين، بشأن تلقيه رسالة نصية تفيد باقتراب انتهاء موعد التأشيرة ، على الرغم من دفعه رسوم الإقامة ، لكنه لم يقدم الفحص الطبي.
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