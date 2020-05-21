السعودية تسجل 12 حالة وفاة و2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 351 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2532 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 65077 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2562 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36040 .