كورونا يزيد عدد المواليد في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول، الخميس، إن القيود المفروضة في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد أجبرت 10% من الأزواج في إندونيسيا على التخلي عن وسائل منع الحمل.



وأكد رئيس الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة، هاستو واردويو أن عدم استخدام وسائل منع الحمل يمكن أن يؤدي إلى 420 ألف حالة حمل خلال أزمة وباء كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقاً لتقديرات الحكومة، فإن 3 ملايين من الأزواج توقفوا عن استخدام وسائل منع الحمل بين مارس/أذار وأبريل/نيسان الماضيين، وقد ينتهي الأمر بالحمل بالنسبة لحوالي 15% من هذه الحالات.

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وقال واردويو إنه "مع تسجيل 420 ألف مولود إضافي العام المقبل، يمكن أن يرتفع النمو السكاني في إندونيسيا بشكل كبير.. إذا كنت تعتزمين الحمل، فهذا ليس الوقت المناسب".

ووفقاً للبيانات الحكومية، يولد ما يقرب من 5 ملايين طفل كل عام في إندونيسيا، وكان نحو 28 مليون زوج يستخدمون وسائل منع الحمل في العام الماضي.

وأفاد مسؤولو الصحة في تاسيكمالايا، التي تقع في جاوة الغربية، بأن معدل الحمل تضاعف في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت إندونيسيا 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهو أكبر ارتفاع يومي حتى الآن، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20162 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1278 حالة، بعد تسجيل 36 حالة وفاة الخميس.