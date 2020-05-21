شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لبشرة مشرقة في العيد.. ماهي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تسعى كل فتاة وامرأة إلى الظهور ببشرة رائعة خالية من العيوب خلال أيام العيد.



ويمكنك الحصول على بشرة جذابة وأكثر إشراقا من خلال اتباع بعض النصائح المميزة لروتين يومي يساعدك على التخلص من مشكلات وعيوب البشرة.

نصائح لبشرة مشرقة في عيد الفطر

تقشير البشرة:

من المهم الحرص على تقشير البشرة حتى يتم التخلص من خلايا الجلد الميت التي تتراكم على البشرة، مما يجعلها أكثر إجهادا.

ويمكنك استخدام أحد أنواع مقشرات البشرة الجيدة، أو اللجوء إلى إحدى الوصفات الطبيعية.

فيمكنك استخدام ملعقة كبيرة من الجوز المطحون مع ملعقة كبيرة من الزبادي، ويتم وضعه على البشرة حتى يجف ويفرك على البشرة وتغسل بعدها بالماء الفاتر، مما يساعد على التخلص من جميع الأتربة وخلايا الجلد الميتة.

تنظيف وتلطيف البشرة:

يجب الحرص على تنظيف البشرة يوميا باستخدام بعض المكونات البسيطة من المنزل مثل ماء الورد.

فيمكنك إضافة كميات متساوية من ماء الورد والماء ووضعها في زجاجة برشاش، وإضافة بعض قطرات من أنواع الزيوت العطرية إليها، واستخدامه يوميا من خلال رشه على البشرة مما يساعدك على جعل البشرة نظيفة.

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إزالة المكياج:

للحفاظ على البشرة عليك بالتخلص من أثار المكياج يوميا قبل النوم وعدم تركها على البشرة نهائيا.

وهذا لأنه يكون سببا في ظهور بعض مشكلات البشرة، ومنها الرؤوس السوداء والبقع الداكنة.

ويمكنك إزالة المكياج من خلال المنتجات التي تساعد على ذلك، أو إزالتها باستخدام إحدى أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند من خلال وضعها على قطعة من القطن وإزالة المكياج برفق من على البشرة.

إزالة المكياج لبشرة مشرقة في العيد

الحماية من الشمس:

مع ارتفاع درجة الحرارة يمكنك استخدام الكريمات الواقية من الشمس حتى لا يتم الإصابة بالتجاعيد وعلامات التصبغ والبقع التي تكون ناتجة عن أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، ويجب عليك اختيار نوع جيد من أنواع الكريمات للوقاية من الشمس التي تتناسب مع بشرتك.

تناول الطعام الصحي:

حتى تتمتعي ببشرة مشرقة خلال أيام عيد الفطر يجب عليك الإهتمام بتناول الغذاء الصحي، وخاصة الفواكه والخضروات التي تمد البشرة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة للوقاية من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، كما يجب الإبتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والمقلية والتقليل من نسبة الملح في الأطعمة، فضلا على تناول كمية وفيرة من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة ونضارة البشرة والوقاية من جفافها.

النوم الجيد:

أخذ قسط كافي يوميا من النوم يساعدك في الحصول على بشرة رائعة خالية من العيوب، وقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة قوية بين النوم والبشرة الجذابة، لأن أثناء فترة النوم يزيد تدفق الدم إلى جميع خلايا الجسم، والجدير بالذكر أن قلة النوم تجعل البشرة باهتة مع ظهور الهالات السوداء تحت العين، ولهذا يجب أن لا تقل فترة النوم عن ثماني ساعات يوميا.