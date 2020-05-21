رسالة من ملك البحرين إلى سلطان عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، على تويتر": "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /أبقاه الله/ يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ردا على برقية جلالته المعزّية له في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة."
وتوفي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، في شهر مارس/آذار الماضي.
ويعد الشيخ عيسى بن راشد أحد أهم الرموز الداعمة للرياضة في البحرين، وله إسهامات واضحة في تطوير الحركة الرياضية والشبابية البحرينية حين تقلد العديد من المناصب القيادية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية، الأمر الذي أسهم في تحقيق الارتقاء لهذين القطاعين علاوة على المناصب الإقليمية والقارية والتي أسهم خلالها في تحقيق نهضة شاملة للرياضة على المستويين القاري والإقليمي.
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