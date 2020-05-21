رغم الاحتفاء الإسرائيلي بها… السلطة الفلسطينية ترفض استلام المساعدات الإماراتية 

وأفادت وكالة "سما"، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تحدث عن الأسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية، لعدم استلام المساعدات الإماراتية، التي دخلت إسرائيل، وكان للسلطة جزء منها.

وقال اشتية، في تسجيل صوتي: "لا علم لنا عن هذا الموضوع، وفقط سمعنا به في الجرائد، ولم يتم تنسيقه معنا لا من قريب ولا من بعيد، لا مع سفيرنا في الإمارات، ولا معنا هنا".

وأضاف: "لذلك لا علم لنا بهذه المساعدات، فقط سمعنا بأن طائرة إماراتية، جاءت إلى مطار اللد، ولكن لم ينسق معنا في أمرها".

سبق أن قالت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل شهدت وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار تل أبيب.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه للمرة الأولى في إسرائيل، تهبط طائرة شحن من قبل شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية، وهي شركة الطيران الوطنية في أبوظبي، في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.

وأفادت الصحيفة بأن الطائرة هبطت في رحلة مباشرة من أبو ظبي، وهي طائرة شحن تحمل مساعدة إنسانية للسلطة الفلسطينية، بهدف التعاطي مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوردت القناة العبرية الـ"العشرين" أن الطائرة الإماراتية هبطت في مطار بن غوريون بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونشر صحفي إسرائيلي مجموعة من صور الطائرة الإماراتية قبل وبعد هبوطها في بلاده.