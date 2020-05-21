الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل

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وأكد الرئيس الجميل وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وتأييده للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وأعلنها الرئيس محمود عباس لحماية القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكرت صحيفة "وفا" الإلكترونية.

وشدد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، وأن لبنان طالما وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وهنأ الرئيس الجميل، الرئيس عباس، بمناسبة حلول عيد الفطر.

بدوره، شكر عباس، الرئيس اللبناني الأسبق على موقفه، وأعرب عن تقديره لمواقف لبنان رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني على كافة الصعد.