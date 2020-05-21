© Sputnik . Zahraa Al-Amir
وشدد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، وأن لبنان طالما وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وهنأ الرئيس الجميل، الرئيس عباس، بمناسبة حلول عيد الفطر.
بدوره، شكر عباس، الرئيس اللبناني الأسبق على موقفه، وأعرب عن تقديره لمواقف لبنان رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني على كافة الصعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.