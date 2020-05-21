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وقالت الوكالة الكورية الجنوبية إن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب السعودية من شركة كي تي للاتصالات الكورية الجنوبية شراء 100 ألف وحدة من سوار المعصم الإلكتروني، وتبلغ قيمة شحناته 980 مليون وون (800 ألف دولار).
وتم تسليم 50 ألف وحدة إلى السعودية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تسليم الكمية المتبقية إليها قريبا.
وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها تجري عبر الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار مشاورات مع 3 - 5 دول أخرى بشأن تصدير سوار المعصم الإلكتروني.
وطبقت الحكومة الكورية الجنوبية سوار المعصم الإلكتروني ابتداء من يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة ظهور سلسلة من حالات المخالفة لقواعد العزل الذاتي.
وتفرض الحكومة الكورية الجنوبية ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي، وإذا رفض مخالف ارتداء سوار المعصم الإلكتروني، فيتم وضعه تحت الحجر الصحي في منشآت محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستورد سوار معصم إلكتروني لمراقبة مخالفي العزل الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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