© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأكد القيادي في حركة حماس أنه يجب الالتزام بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد قطاع غزة.
وفي قطاع غزة حيث لم تظهر حالات إصابة بكورونا خارج مراكز الحجر الصحي، قال مسؤولون بحركة حماس إن الإغلاق الكامل ليس مطلوبا حتى الآن. وأقبل الناس بالآلاف على الأسواق والمتاجر ولم يكن أحد منهم يضع كمامة سوى عدد ضئيل.
وأعلن المسؤولون الدينيون في القطاع عن عودة تدريجية لفتح المساجد في 22 مايو/ أيار بعد شهرين من إغلاقها.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تعلن إغلاق معابر غزة للأفراد تماما حتى نهاية يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.