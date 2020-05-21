"حماس" تعلن إغلاق معابر غزة للأفراد تماما حتى نهاية يونيو

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وحسب "المركز الإعلامي الفلسطيني"، أعلن خليل الحية في مؤتمر صحفي مع وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، أنه سيتم إغلاق معابر غزة للأفراد تماماً حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.

وأكد القيادي في حركة حماس أنه يجب الالتزام بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد قطاع غزة.

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وفي قطاع غزة حيث لم تظهر حالات إصابة بكورونا خارج مراكز الحجر الصحي، قال مسؤولون بحركة حماس إن الإغلاق الكامل ليس مطلوبا حتى الآن. وأقبل الناس بالآلاف على الأسواق والمتاجر ولم يكن أحد منهم يضع كمامة سوى عدد ضئيل.

وأعلن المسؤولون الدينيون في القطاع عن عودة تدريجية لفتح المساجد في 22 مايو/ أيار بعد شهرين من إغلاقها.