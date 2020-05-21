أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان… هل نشهد انفراجة في الأزمة الخليجية؟

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الخميس، بأن أمير قطر تبادل التهاني والتبريكات مع السلطان هيثم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

في السياق نفسه، سبق أن أرسل سلطان عمان، يوم الاثنين الماضي، رسالة شفوية إلى أمير قطر، حملها وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حيث تضمنت مناقشة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها والتشاور في أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت هذه الرسالة بعد أيام قليلة من تلقي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، وذلك في ظل الحديث عن حراك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الخليجية.

Advertisements

كان أمير قطر تلقى، الأحد قبل الماضي، الموافق 10 مايو/أيار، رسالة من نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر.

وفي سياق ذي صلة، تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، برقية شكر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، على تويتر": "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /أبقاه الله/ يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ردا على برقية جلالته المعزّية له في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة".

وتأتي زيارة الوزير العماني ومن قبلها الاتصالات الهاتفية للأمير القطري، أو غيرها في الإطار نفسه، في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.