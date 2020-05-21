حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على مدينة الأصابعة غرب طرابلس

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، في بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للوفاق، إن قواتهم "تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل، وسلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد أي تحركات للفلول الهاربة".



وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت يوم الاثنين الماضي، من بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان، "قواتنا البطلة سيطرت على قاعدة الوطية الجوية".

فيما قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، إن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية بداية نحو يوم النصر الكبير، مشيرا إلى أن السيطرة الكاملة على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، مجرد "انتصار يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير".