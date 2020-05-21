وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان 3 أزمات تواجه المنطقة والعالم

ذكر ذلك المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، اليوم الخميس.

وأوضح حافظ أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال، حرص القاهرة ولندن على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، مضيفا: "أشاد الوزيران بالزخم الذي شهدته علاقات التعاون خلال المرحلة الماضية وأهمية مواصلة تطويرها من أجل تحقيق مصالح الشعبين والدولتين".

ولفت حافظ إلى أن الاتصال استعرض عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وتمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حل الدولتين.

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كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك.

ولفت إلى أن شكري و"راب" تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19" والحد من تداعياته.