أنقرة: هجمات "قوات حفتر" على المصالح التركية سيكون لها عواقب وخيمة

وقال المتحدث باسم الوزارة إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية، حسب وكالة "الأناضول".

​وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد صرح أمس الأربعاء، بأن التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد جاءت بعد تقديم أنقرة لخدمات استشارية وتدريبات لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وقال أكار بتصريحات من مقر وزارة الدفاع إن "التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج"، وذلك بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.

وأضاف الوزير التركي أن "قوات حكومة الوفاق الوطني حققت نجاحاً كبيراً في ليبيا"، مجددا التأكيد أن أنقرة "تتعامل في ليبيا مع حكومة الوفاق الوطني ورئيسها السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

يذكر أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حذرت من أن سيطرة قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، على قاعدة الوطية غربي البلاد، قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.