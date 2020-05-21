كورونا.. 12 وفاة بالسعودية و5 بالكويت و2 بالمغرب وواحدة في قطر

مراسلون/ الخليج 365

أعلنت 4 دول عربية، الخميس، تسجيل وفيات بفيروس كورونا، بواقع 12 بالسعودية و5 بالكويت و2 بالمغرب وواحدة في قطر.



ففي السعودية، أفادت وزارة الصحة، تسجيل 12 وفاة، وألفين و532 إصابة، إضافة إلى ألفي و562 حالة تعاف.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصلت 65 ألفا و77، بينها 351 وفاة، و36 ألفا و40 حالة تعاف.



وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، 5 وفيات، وألف و41 إصابة، و320 حالات تعاف.



وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 18ألفا و609، بينها 129 وفاة، 5 آلاف و205 حالات تعاف.



وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة، و52 إصابة، و114 حالة تعاف.



وأوضحت الوزارة في بيان، ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و185، بينها 196 وفاة، و4 آلاف و212 حالة تعاف.



وفي قطر، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل وفاة، وألف و554 إصابة، و688 حالة تعاف.



وقالت الوزارة في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى38 ألفا و651، بينها 17 وفاة، و7 آلاف و288 حالة تعافٍ.‎



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وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 327 إصابة بفيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و370، بينها 30 وفاة، وألف و821.



وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة، 151 إصابة، و147 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان ارتفاع محصلة الإصابات إلى 8 آلاف و53، بينها 12 وفاة، و3 آلاف و715 حالة تعاف.

وأما في لبنان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و24، بينها 26 وفاة، و663 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 71 إصابات، بينها 3 وفيات و35 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و119 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 330 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و43 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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