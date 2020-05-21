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تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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غزة/محمد ماجد/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إصابة 19 شخصا في قطاع غزة، بفيروس .

وقال وكيل الوزارة في غزة، يوسف أبو الريش، في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين ارتفع إلى 49 شخصا، وهو ما يعني تسجيل 19 حالة جديدة، في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المصابين هم من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين للقطاع عبر معبر رفح البري مؤخراً.

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وقال أبو الريش في المؤتمر، إن المصابين اختلطوا مع العشرات من العائدين خلال عودتهم إلى قطاع غزة وفي مراكز الحجر الصحي، ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر الصحي.

وأضاف "رغم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، إلا أنها لا تضمن بالقطع عدم تسرب أي حالات داخل قطاع غزة".

ويرفع هذا الإعلان، عدد الذين أصابهم الفيروس، في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى 569 حالة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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