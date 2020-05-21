الأوقاف القطرية: صلاة العيد في المنازل

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الخميس، أن صلاة عيد الفطر لهذا العام ستكون في المنازل، نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان وصلت الخليج 365 نسخة منه، إنه سيتم استمرار إغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة، وصلاة الجمعة إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين.

وأشارت إلى أن "صلاتي الجمعة القادمة والعيد ستؤديان بحضور 40 مصليا فقط، وستنقلان للجمهور عبر قنوات التلفزيون والإذاعة".

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وفي هذا الصدد، أكد البيان أنه "لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة المنقولة عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من وسائط الاتصال".

وشددت الوزارة أنها "ستبقى على تواصل مع الجهات المختصة لمتابعة حالة انتشار جائحة كورونا، وستفتح جميع المساجد فور انتفاء خطر انتشار الوباء".

وحتى الخميس، بلغت إصابات كورونا في البلاد 38 ألفا و651، بينها 17 وفاة، و7 آلاف و288 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.