تونس.. ضبط 50 مهاجرًا غير نظامي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

تمكنت دوريات تابعة لإقليم "الحرس الوطني" بمحافظة صفاقس جنوبي تونس من ضبط 50 شخصًا من جنسيات إفريقية كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأضاف الناطق باسم الإقليم، حسام الدين الجبابلي، في بيان الخميس، أن هذه المجموعة تتكون من 18 من الإناث و27 من الذكور، مرفوقين بـ5 أطفال رُضّع.

وقبل أيام، تم ضبط عشرات الأشخاص من جنسيات إفريقية، بينما كانوا بصدد المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية، واجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

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وتزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكن سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي الهجرة غير النظامية.

وتستغل شبكات للهجرة غير النظامية الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا، عبر تونس، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعادة ما يفر هؤلاء من أوضاع اقتصادية متردية للغاية في دولهم، حيث يستخدمون "قوارب الموت" أو مراكب الهجرة غير النظامية، على أمل العبور إلى أوروبا، بحثًا عن حياة أفضل.



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