السعودية ترفض خطط إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة

الرياض/ الخليج 365

أعربت السعودية، الخميس، عن رفضها "خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية (المحتلة منذ عام 1967)، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "تندد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وبكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام في المنطقة"، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

وجددت التأكيد على "موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكدت المملكة على دعمها "الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض، وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

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وخلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.