الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة

إبراهيم صباحي / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الخميس، سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، بعد اشتباكات مع فلول مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا حفتر على طرابلس.

وقال قنونو: "قواتنا البطلة تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل".



وأضاف أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد و الاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد أي تحركات لفلول حفتر الهاربة.

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ويأتي هذا التطور عقب إعلان الجيش الليبي، في وقت سابق الخميس، مطاردته فلول مليشيا حفتر في الأصابعة وسيطرته على منطقة جندوبة وأولاد أدريس.



وفي وقت سابق الخميس، أفادت قناة ليبيا الأحرار الخاصة بأن الجيش تمكن من الدخول إلى وسط مدينة الأصابعة بعد اشتباكات مع فلول مليشيا حفتر.

وقالت القناة إن قوات الجيش شنت هجوما على فلول مليشيا حفتر، الهاربة من قاعدة الوطية الجوية، والمتحصنة في الأصابعة، ودخلت وسط المدينة.

جدير بالذكر أن أعيان قبائل الأصابعة، أعلنوا الأربعاء انضمامهم إلى الحكومة الشرعية، لكن الكتيبة 166 التابعة لحفتر بالمدينة، والعناصر الفارة من قاعدة الوطية، نقضت الاتفاق وهاجمت القوات الحكومية عند دخولها المدينة، ما أوقع قتلى وجرحى، وأفشل مساعي انضمامها إلى الحكومة دون قتال.



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