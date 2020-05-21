مسؤول قطري: أنهينا 80 بالمئة من ملاعب مونديال 2022

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطري، إن بلاده أنهت 80 بالمئة من ملاعب المونديال قبل أكثر من عامين ونصف، على بدء منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وذكر الأمين العام حسن الذوادي، إن بلاده تواصل العمل بوتيرة أقل من المعتاد بسبب تفشي جائحة كورونا، مضيفا: "لكننا في وضعية جيدة من حيث نسبة الإنجاز في مشاريع البطولة".



وتشرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية؛ على تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.



وأشار المسؤول القطري إلى "اكتمال العمل في أكثر من 80 بالمئة من استادات المونديال، قبل أكثر من عامين ونصف على بدء منافسات البطولة.. ما يزال لدينا متسع من الوقت فيما يتعلق بتقدم العمل في مشاريعنا".



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وزاد: "انصب تركيز اللجنة العليا منذ البداية على حماية صحة وسلامة العاملين في منشآت المونديال بالتعاون مع وزارة الصحة".



وبحسب المسؤول القطري، "عقدنا جلسات توعية في مواقع العمل وأماكن الإقامة، بهدف نشر الوعي لدى العمال حول أفضل الممارسات للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم مواقع العمل وأماكن إقامة العمال".

وبشأن تحديات المونديال، قال الذوادي إن أبرزها "يتمثل في أن يصبح حضور البطولة متاحاً من الناحية الاقتصادية، أمام كل من يرغب في أن يشهد منافساتها، بعد تأثيرات سلبية للجائحة على الوظائف والأعمال التجارية".



وقطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تنظم المونديال، وهو البطولة الأضخم في عالم كرة القدم، وتقام بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

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