سلطان عمان ووزير الخارجية القطري يبحثان قضايا إقليمية

أحمد يوسف / الخليج 365



بحث سلطان عمان طارق بن هيثم، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، تعزيز التعاون وقضايا إقليمية ودولية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن سلطان البلاد استقبل الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في العاصمة مسقط.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء، باستثناء نقل التحيات بين سلطان عمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.



وتأتي هذه الزيارة عقب 3 أيام على أخرى أجراها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى الدوحة، التقى خلالها أمير قطر، ونقل إليه رسالة شفهية من سلطان عمان، تناولت تعزيز التشاور بشأن قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.

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وقبل زيارته قطر، أجرى بن علوي زيارة مماثلة للكويت، سلم خلالها رسالة أيضا إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق بيانات سابقة لوكالة الأنباء العمانية.



وتأتي تلك الزيارات المكثفة في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية، منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي قبل نحو 40 عاما، إذ توشك مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر على إتمام عامها الثالث.



وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن الرباعي العربي قطع العلاقات مع قطر، وفرض "إجراءات عقابية" عليها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.



وخلال السنوات الماضية، تبذل الكويت جهودا متعثرة للوساطة بين طرفي الأزمة، غير أنها لم تحقق نتائج بعد، فيما تتخذ سلطنة عمان موقفا محايدا يسمح لها أحيانا بلعب دور الوسيط للتخفيف من حدة الأزمات في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.