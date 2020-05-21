يوفنتوس يحسم موقفه من كافاني

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي أولوياته لتدعيم خط هجوم الفريق لتعويض مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن هيجواين لن يستمر لنهاية تعاقده مع اليوفي في صيف 2021، واستقرت إدارة السيدة العجوز على خياراتها لتعويضه.

أشارت إلى أن مسؤولي اليوفي استبعدوا من حساباتهم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن أولويات يوفنتوس تبقى في التعاقد مع البولندي أركاديوز ميليك مهاجم نابولي، الذي يحظى أيضا باهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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ولفتت إلى أن ميليك (26 سنة) يبقى الخيار الأول، خاصة في ظل توهجه مع نابولي تحت قيادة ماوريسيو ساري، المدرب الحالي لليوفي.

وتابعت أن المكسيكي راؤول خيمينيز لفت أنظار إدارة يوفنتوس بعد تسجيله 22 هدفا في 44 مباراة مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وأكدت بأن يوفنتوس يزاحمه في سباق الفوز بخدمات خيمينيز أندية أخرى أبرزها آرسنال ومانشستر يونايتد.