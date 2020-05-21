الإتحاد يحسم مصير الأجانب

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حسمت إدارة الإتحاد مصير اللاعبين الأجانب خلال فترة الإنتقالات الصيفية ، بالتزامن مع إعادة ترتيب أوضاع النادي مع الحديث عن استئناف دوري المحترفين في اغسطس المقبل .
وأكدت مصادر ، أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم “فابيو كاريلي ” قرر عدم التفريط في الأجانب ، وعدم التعاقد مع لاعبين جُدد.
أما الكوادر الجديدة فستكون محلية في خط الوسط وقلب الدفاع لمساعدة نجمي العميد برونو أوفيني وزياد المولد .
وكانت أنباء قد تردت عن إعادة النظر في عقود الفريق الأول لكرة القدم خاصةً الأجانب بسبب ضعف الموارد المالية مع تعليق النشاط الرياضي .
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