الإتحاد يحسم مصير الأجانب

حسمت إدارة الإتحاد مصير اللاعبين الأجانب خلال فترة الإنتقالات الصيفية ، بالتزامن مع إعادة ترتيب أوضاع النادي مع الحديث عن استئناف دوري المحترفين في اغسطس المقبل .

وأكدت مصادر ، أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم “فابيو كاريلي ” قرر عدم التفريط في الأجانب ، وعدم التعاقد مع لاعبين جُدد.

أما الكوادر الجديدة فستكون محلية في خط الوسط وقلب الدفاع لمساعدة نجمي العميد برونو أوفيني وزياد المولد .

وكانت أنباء قد تردت عن إعادة النظر في عقود الفريق الأول لكرة القدم خاصةً الأجانب بسبب ضعف الموارد المالية مع تعليق النشاط الرياضي .