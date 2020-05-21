الصحة .. تسجيل 2532 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 65077 حالة حتى الآن ، بينها 28686 حالة نشطة، منها 281 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2562 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 36040حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 351 حالة.

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