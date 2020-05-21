وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

طرح برنامج مستشفى قوى الأمن، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأوضح برنامج المستشفى أن الوظائف تحت مسميات وظيفية” مهندس ميكانيكي، مبرمج تطبيقات هواتف”. ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنـــــــا. انشر الخبر :

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