النقد : عزل وتعقيم العملات النقدية لـ20 يوماً قبل طرحها للتداول مرة أخرى

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كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اتخاذها عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس “كورونا” من خلال العملات النقدية المتداولة.
وقالت المؤسسة إنها عملت على عزل وتعقيم العملات الورقية والمعدنية الواردة لفروعها؛ سواء من خارج المملكة أو من الداخل.
وأبانت أن من بين هذه الإجراءات عزل العملات لمدة تتراوح بين 14-20 يوماً، بحسب المنطقة التي وردت منها العملات، إلى جانب وضع العملات في أقفاص محددة وعزلها في أماكن محكمة وتطبيق آلية معالجة تكفل تعقيمها وسلامتها.
وأوضحت أنه يجري فرز جميع العملات بواسطة أنظمة مخصصة للعد والفرز والإتلاف الآلي للتأكد من مطابقة مخرجاتها لمعايير الجودة المعتمدة في المملكة، وإتلاف العملات المتسخة وغير الصالحة للتداول.
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